POL-OH: Unfall auf Parkplatz des Emaillierwerk

Fulda (ots)

Unfall auf Parkplatz des Emailierwerk

Fulda. Auf dem Parkplatz des Emaillierwerk - im Bereich des Zugangs zu einem Lebensmitteldiscounter - kam es am frühen Dienstagabend (14.12.) zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.

Gegen 19:20 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Lauterbach mit ihrem 3er BMW das Parkplatzgelände, als sie an einer Parkplatzkreuzung gegen die Beifahrerseite eines vorbeifahrenden Seat Ibiza stieß. Die 30-jährige Fahrerin war gerade dabei, dass Parkplatzgelände mit ihrem Seat über einen Zufahrtsweg in Richtung Künzeller Straße zu verlassen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat gegen zwei ordnungsgemäß in Parkbuchten abgestellte Fahrzeuge geschleudert, sodass ein Sachschaden von insgesamt rund 21.000 Euro entstand.

Die 19-jährige Fahrerin und eine 20-jährige Mitfahrerin des BMW sowie die 30-jährige Fahrerin des Seat wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Da bei der 19-Jährigen der Verdacht auf Drogenkonsum besteht, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Das Untersuchungsergebnis steht derzeit noch aus.

