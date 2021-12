Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Audi Q5 gestohlen

Fulda (ots)

Eichenzell. Im Ortsteil Zillbach stahlen Unbekannte am frühen Montagmorgen (13.12.), zwischen 1 und 7 Uhr, einen schwarzen Audi Q5 im Wert von mehreren tausend Euro. Das Auto stand auf dem Hof eines Wohnanwesen in der Straße "Am Zillbach".

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

