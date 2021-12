Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tabakware gestohlen - Einbruch in Firmengebäude - Autos aufgebrochen - Baustellendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Tabakware gestohlen

Mücke - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Freitag (10.12.) ein Fenster einer Werkstatt in der Merlauer Straße in Nieder-Ohmen auf. Im Inneren wurden sämtliche Büroräumlichkeiten des Autohauses sowie der Werkstatt durchsucht. Im Anschluss hebelten die Unbekannten eine weitere Zugangstür zur angrenzenden Tankstelle auf und entwendeten im dortigen Verkaufsraum Zigaretten und Tabakware im Wert mehrerer tausend Euro. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Alsfeld - Ein Firmengebäude in der Ludwig-Erhard-Straße war in der Nacht zu Freitag (10.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt ins Gebäudeinnere und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autos aufgebrochen

Alsfeld - Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zu Samstag (11.12.) die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge in Eifa. Aus einem silbernen Honda, der in der Drehgasse geparkt war, wurden zwei schwarze Umhängetasche mit diversen Ausweisdokumenten sowie eine Geldbörse gestohlen. Auch die Scheibe eines auf einem Grundstück in der Uferstraße abgestellter schwarzer Renault Clio wurde eingeschlagen und eine Geldbörse samt Dokumenten und Bargeld entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellendiebstahl

Lautertal - Von einer Baustelle in der Eichenröder Straße in Eichelhain entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitagabend (10.12.) und Samstagmorgen (11.12.) verschiedene Baugerätschaften - darunter eine Rüttelplatte, ein Wassertank und eine Rundumleuchte für einen Bagger im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell