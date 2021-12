Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Eichenzell. Unbekannte brachen am Freitag (10.12.), zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr, in der Straße "Im Steinfeld" in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Einfamilienhaus eingebrochen

Petersberg. Am Samstagmorgen (11.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor in ein Einfamilienhaus in der Straße "Igelstück" eingebrochen waren. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

