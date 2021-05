Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Landau, Westbahnstraße - 10.05.2021 - 09:00 Uhr (ots)

Auf einen E-Scooter-Fahrer wurden Beamte der Polizei Landau am Montagmorgen in der Westbahnstraße in Landau aufmerksam, da der E-Scooter kein Versicherungskennzeichen hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass E-Scooter bei einer Benutzung im öffentlichen Verkehrsraum versichert sein müssen. Zudem sind auch bei E-Scootern zulassungs- und straßenverkehrsrechtliche Regelungen zu beachten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell