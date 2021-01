Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Raub war vorgetäuscht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund größerer privater Probleme täuschte ein 57-Jähriger am Sonntagabend auf dem Wanderparkplatz "Schulmeisterbuche" einen Raub zu seinem Nachteil vor. Das vermeintliche Opfer hatte zunächst angegeben von zwei Anhaltern, die er am Ortsausgang von Herrenberg mitgenommen hatte, gefesselt worden zu sein. Anschließend hätten sie ihm sein Bargeld entwendet (wir berichteten am Montag 16.41 Uhr). Die von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführten Ermittlungen ergaben nun, dass die Tat fingiert war. Der 57-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.

