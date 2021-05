Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - 480 Liter Diesel geklaut

Freimersheim (ots)

Unbekannte haben aus dem Tank eines abgestellten Sattelzuges 480 Liter Diesel abgezapft. Der LKW wurde am Freitagabend (07.05.2021, 18 Uhr) in der Altdorfer Straße abgestellt. Beim Benutzen des Fahrzeugs am gestrigen Abend (09.05.2021, 23.30 Uhr) konnte festgestellt, dass das Tankschloss aufgebrochen wurde und der Kraftstoff entwendet worden war. Auch an einem daneben abgestellten LKW wurde versucht, das Tankschloss zu knacken. Vermutlich wurden dabei die Unbekannten gestört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

