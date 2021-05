Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - E Scooter ohne Versicherung

Germersheim (ots)

Am Sonntagabend fiel einem Streifenteam der Polizei Germersheim in der August-Keiler-Straße ein E Scooter Fahrer auf, an dessen Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Dem Fahrer wäre diese "Vorschrift" nicht bekannt gewesen. Ihn erwartet nun dennoch ein entsprechendes Strafverfahren. Die Fahrt mit dem E Scooter war somit beendet und er musste ihn nach Hause schieben.

