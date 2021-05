Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Suche nach vermisster Person in Klingenmünster

Bad Bergzabern (ots)

Am 10.05.2021 gegen Mitternacht wurde eine größere Suchaktion nach einer vermissten Person in Klingenmünster eingeleitet. Neben mehreren Polizeistreifenwagen waren auch ein Personenspürhund, sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die vermisste Person konnte am frühen Morgen gegen 05:00 im Bereich Göcklingen wohlbehalten festgestellt werden.

