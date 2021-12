Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Kellerraum

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bebra - Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagmittag (10.12.) und Samstagmorgen (11.12.) in ein Möbelgeschäft in der Bismarckstraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter in unbekannte Richtung und ohne Diebesgut flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerraum

Bebra - Zwischen Montag (06.12.) und Samstag (11.12.) brachen unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienwohnhauses in der Straße "Rathausmarkt" ein. Nachdem sie das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages aufgebrochen hatten, flüchteten sie mit Diebesgut - darunter diverse Getränke - im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

