Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Beteiligte bei Verkehrsunfall

Wildeck (ots)

Nur eine halbe Stunde später kam es auf der L3251 in der Gemarkung Wildeck (Ampelkreuzung nahe der Autobahnmeisterei) zu einem gleichgelagerten Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Hier musste eine 18-jährige Frau aus Obersuhl an der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten, da diese von Gelb auf Rot wechselte. Hinter ihr hielt ein 34-jähriger Mann ebenfalls aus Obersuhl mit seinem PKW an. Ein 63-jähriger Mann aus Creuzburg war kurzzeitig abgelenkt, so dass er auf das Fahrzeug des 34-jährigen auffuhr und dessen PKW auf den PKW der 19-jährigen schob. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 11800,- EUR. Auch hierbei wurde niemand verletzt.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, POK Sandrock

