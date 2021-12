Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lebensmittelmarkt in Bad Hersfeld überfallen - Zeugenaufruf

In Bad Hersfeld-Johannesberg verschaffte sich am Samstagabend um 20.30 Uhr ein maskierter Täter im Douglasienweg Zugang zu dem dortigen Lebensmittelmarkt. Er bedrohte die nach Geschäftsschluss noch aufenthältlichen Bediensteten mit einem Messer und raubte Bargeld. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Der Täter ist 175 bis 180 cm groß, von kräftiger Statur und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld erbittet Hinweise unter Tel.: 06621/9320.

