POL-KN: (A98 Stockach, Lkrs. KN) Auffahrunfall auf der linken Spur

Stockach (ots)

Auf der A98 Höhe der Anschlussstelle Stockach-West in Richtung Singen hat sich am Freitagmorgen ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Ford-Fahrer war auf der linken Spur hinter einem 32-jährigen Opel-Fahrer unterwegs. Als dieser verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte er dies zu spät und krachte ins Heck des Opel. Sein Ford geriet dadurch außer Kontrolle und gegen die Mittelleitplanke. Quer zur Fahrspur blieb er dann stehen. Bei dem Unfall wurde der Unglücksfahrer leicht verletzt. Er kam zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An seinem Auto entstand Totalschaden.

