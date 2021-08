Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Diebstahl zweier E-Bikes (Mountainbikes)

Grünstadt, Jakobstraße - Nacht zum 24.08.2021 (ots)

In der Nacht zum 24.08.2021 wurden auf dem Parkplatz eines Hotels in der Jakobstraße zwei E-Bikes entwendet. Diese hatten Hotelgäste auf dem Fahrradträger ihres PKW stehen. Die Diebe "knackten" die Sicherung und nahmen die beiden Mountainbikes mit (ein CUBE- und ein Haibike). Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Jakobstraße / Friedhofstraße / Pfad am Brennofen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell