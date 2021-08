Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Baum chancenlos - Fahrer unverletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Kurzzeitiges Glück hatte nur der Fahrer eines VW Golf, als er am 25.08.21, gegen 14:30 Uhr zunächst die Nachtweide befuhr und eigentlich in die Dr.-Julius-Leber-Straße abbiegen wollte. Wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, einhergehend mit vorangegangenem Alkoholkonsum, stellte sich die Kurve für den 24-jährigen Fahrer jedoch als nicht beherrschbares Fahrmanöver heraus und er lenkte seinen PKW geradeaus auf ein Firmengelände. Ein dort gepflanzter stattlicher Baum konnte dem Aufprall nicht standhalten und wurde "geköpft". Der Fahrer hingegen blieb unverletzt. Das Glück des Fahrers endete jedoch mit dem Eintreffen der Polizei. Denn dann kam ans Licht, dass der junge Mann einen Promillewert von 2,36 aufzuweisen und seine Fahrerlaubnis aufgrund einer Trunkenheitsfahrt bereits entzogen bekommen hatte, sowie das eigentlich nicht zugelassene Auto mit anderen Kennzeichen bestückt war. So muss sich der Herr nun wegen der Trunkenheitsfahrt, dem Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell