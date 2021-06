Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendlicher unter Vorhalten eines Messers beraubt

Mönchengladbach (ots)

Am Europaplatz ist es am Dienstag, 22. Juni, gegen 16 Uhr zu einem Raub gekommen.

Ein 16-Jähriger, der auf den Bus wartete, wurde von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und von diesem unter Vorhalten eines Messers dazu aufgefordert, ihm zu folgen. Gleichzeitig legte ihm der Mann seine linke Hand auf die Schulter und zog ihn etwas abseits. Nach Aufforderung händigte der 16-Jährige dem Dieb seine Umhängetasche aus, in der sich ein zweistelliger Bargeldbetrag befand. Dann entfernte sich der Mann in Richtung Heinrich-Sturm-Straße.

Noch am gleichen Tag traf der Jugendliche erneut auf den Mann. Diesmal am Marienplatz in Rheydt. Dort wollte der Dieb auch noch das Handy einfordern, entfernte sich aber, als er bemerkte, dass der 16-Jährige diesmal nicht alleine war. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er trug eine dunkle Wollmütze, eine schwarze Jogginghose und schwarze Joggingjacke mit einem breiten, weißen Streifen auf der Brust mit schwarzer Schrift und einem weißen, längsverlaufenden Streifen an den Ärmeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

