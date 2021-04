Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Nach Brand eines Elektrofahrzeugs: Kripo ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise

Nettetal-Hinsbeck: (ots)

Am Freitag, 16.04. brannte auf der Peter-Berten-Straße gegen 01:00 Uhr ein Elektrofahrzeug. Die Ermittler des KK 1 sind sich mittlerweile sicher, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Sie haben feststellen können, dass sich zur Brandausbruchzeit eine bislang unbekannte Person an das Fahrzeug begeben hat, das kurz darauf in Flammen aufging. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu dieser vermutlichen Brandstiftung machen? Hinweise werden an das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 erbeten./ah (320)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell