Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Reifen an Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes zerstochen

Bad Breisig (ots)

Bei Dienstantritt am Samstag, den 30.01.2021 stellte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Bad Breisig fest, dass drei Reifen am Dienstwagen platt gestochen waren. Außerdem war der linke Außenspiegel abgebrochen. Das Fahrzeug, ein Smart mit der Aufschrift "Ordnungsamt", war am Dienstparkplatz des Rathauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Remagen (Tel: 02642/9382-0).

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell