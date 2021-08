Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mindestabstand hat Sinn

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Fuchs überquerte die Fahrbahn als zwei 21-jährige Motorradfreunde auf ihren Maschinen am 25.08.21,18:25 Uhr auf der K38 von Elmstein in Fahrtrichtung Weidenthal unterwegs waren. Aufgrund des Wildtiers musste der vordere der beiden abbremsen. Der dahinterfahrende Begleiter kam nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. An beiden Motorrädern entstand leichter Sachschaden. Der ursprünglich vorausfahrende Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen am Bein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell