POL-KN: (Tuttlingen) Beim Wenden anderes Auto übersehen (09.12.2021)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Wendemanöver auf der Stuttgarter Straße hat ein 41- jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 15.15 Uhr ein anderes Fahrzeug übersehen. Der Mann war zunächst auf der rechten von zwei Fahrspuren unterwegs und wollte dann über die linke Spur auf die Gegenfahrbahn fahren, um mit seinem VW zu wenden. Hierbei übersah er den Mercedes einer 41-Jährigen, die auf der linken Spur fuhr. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. An dem VW entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Mercedes wurde in Höhe von circa 2.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

