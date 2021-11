Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Einbruch in Waldkindergarten

Freiburg (ots)

March - Am Sonntag 28. November 2021, gegen 12:30 Uhr, wurde ein Einbruch in den Waldkindergarten in March-Buchheim entdeckt. Die bislang unbekannten Einbrecher hebelten eine Türe der Gruppenräume mit brachialer Gewalt auf und entwendeten aus dem Innern eine Akustik-Gitarre mitsamt Tasche und Zubehör sowie drei Akkubaustrahler. Der Tatzeitraum muss nach Freitag, 26. November 2021, 16:00 Uhr, liegen. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen. Hinweise zur Tat werden an das Polizeirevier Breisach erbeten (Telefon 07667 9117-0).

