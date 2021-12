Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs RW) Ohne Führerschein und mit falscher Autonummer unterwegs

Dornhan (ots)

Ein Fiat-Fahrer ist am Donnerstagabend am Wagnerplatz einer Polizeistreife aufgefallen. In der Betzweiler Straße hielten die Beamten den 25-jährige Fahrer dann an und kontrolliert ihn. Er konnte jedoch weder den Führerschein noch Fahrzeugschein vorzeigen. Wie es sich recht schnell herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Auto bereits seit Wochen stillgelegt. Auch die Frage, wie er zu den angebrachten Rottweiler Kennzeichen kam, ist noch unklärt. Zudem müssen die Angaben des Fahrers, das Auto von einem Bekannten geschenkt bekommen zu haben, ebenfalls noch überprüft werden. Die Polizei leitete dazu ein Ermittlungsverfahren ein.

