Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Allmendshofen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrt missachtet

Unfall verursacht Blechschäden (09.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 171. Ein 21-jähriger VW Golf Fahrer bog, von einem Gemeindeverbindungsweg zur B 27 kommend, nach links in Richtung Hüfingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 38-Jährigen, der mit einem BMW 530d auf der L 171 in Richtung Donaueschingen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Autos. Am VW Golf entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb sie ein Abschleppdienst abholte.

