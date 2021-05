Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch in Büttgen - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Kaarst (ots)

Am Dienstag (18.5.) kam es in der Zeit von 13:00 bis 13:45 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Grefrather Straße.

Nach Spurenlage drückten Unbekannte die Falle der Haustür zurück und gelangten so ins Treppenhaus. Im zweiten Obergeschoss hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Räume vermutlich nach Schmuck und Bargeld. Dem Wohnungsinhaber, der zeitgleich in einem Büro im Erdgeschoss arbeitete, wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein iPad gestohlen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

