POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkrs. Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugenaufruf (08.12.2021)

Mühlhausen-Ehingen, A81 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der A 81 ereignet hat. Ein 24-jähriger Suzuki-Fahrer war von der Anschlussstelle Engen in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überfuhr mehrere Meter Wildschutzzaun, bevor es zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Bei dem Unfall dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 2.000 Euro entstanden sein. Die Polizei bittet Personen, die diesen Unfall beobachtet haben, sich mit der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

