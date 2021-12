Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer flüchtet vor Polizei (09.12.2021)

Konstanz (ots)

Ohne Licht war ein 19-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Straße "Bahnhofplatz" unterwegs, woraufhin eine Streife der Bundespolizei den Mann kontrollieren wollten. Bei der Hinterherfahrt stellten die Beamten das Fehlen eines Kennzeichens an dem Motorrad fest. Der 19-Jährige reagierte auf keine Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei überfuhr er mehrfach eine rote Ampeln. In der Straße "Sankt-Gebhard-Platz" gelang es schließlich der Streife, den Motorradfahrer zu überprüfen. Eine zwischenzeitlich informierte Polizeistreife des Polizeireviers Konstanz übernahm die weitere Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 19-Jährigen fest, der nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, zudem stand er unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei dem Motorrad fehlte nicht nur das Kennzeichen, es ist auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus, beschlagnahmten den Führerschein und stellten das Motorrad sicher. Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten.

