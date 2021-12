Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer ohne Führerschein fährt unter Drogeneinfluss und hat Kinder dabei (09.12.2021)

Brigachtal (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der St.-Martin-Straße. Bei einem 38-Jährigen bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten, was ein Test auf Drogen noch an der Kontrollstelle bestätigte. Der Mann, der zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren im Auto dabei hatte, musste den Wagen abstellen und sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. Da der Autofahrer auch keinen Führerschein besitzt, wird gegen ihn nicht nur wegen Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

