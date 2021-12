Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl aus Umkleideraum einer Turnhalle (09.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Dieb war in einem Umkleideraum einer Schulturnhalle in der Gartenstraße am Donnerstagabend zwischen 17 Uhr und 18 Uhr unterwegs. Ein Unbekannter entwendete aus einem frei zugänglichen Umkleideraum einen Rucksack, eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Schwenningen, Telefon 077720 8500-0, entgegen.

Die Polizei informiert zu solchen Diebstählen:

"Machen Sie es Dieben nicht zu leicht, denn Gelegenheit macht auch Diebe! Lassen Sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt liegen. Nutzen Sie, falls möglich, abschließbare Fächer zur Aufbewahrung Ihrer persönlichen Sachen."

Weitere Tipps finden sich auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell