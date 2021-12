Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto streift Lastwagen in Baustellenbereich (09.12.2021)

Triberg (ots)

Rund 6.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Hornberg und Triberg, kurz vor der "Steinbissäge", verursacht hat. Ein 37-jähriger Audi A3 Fahrer überholte in Richtung Triberg in einer scharfen Linkskurve zunächst einen Lastwagen und anschließend eine 33-Jährige in einem Fiat Panda. Dabei geriet er zu weit nach rechts und streifte auf dem zweispurigen Streckenabschnitt den neben ihm fahrenden Fiat Panda. Verletzte gab es nicht.

