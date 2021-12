Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto streift Lastwagen in Baustellenbereich (09.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 27 Höhe Allmendshofen. Eine 25-jährige Renault Clio Fahrerin fuhr in Richtung Blumberg auf dem Linken von zwei Fahrstreifen. In einem Baustellenbereich wollte sie auf die rechte Spur wechseln, wobei sie einen rechts neben ihr fahrenden Sattelzug eines 57-Jährigen streifte. Die Frau lenkte darauf ihr Auto nach links zurück, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und kam im Straßengraben zum Stehen. Sie blieb unverletzt. Während an ihrem Auto Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, blieb der Sattelzug unbeschädigt.

