Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos streifen sich

Verursacher flüchtet (09.12.2021)

Blumberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der Tevesstraße. Ein Fahrer eines weißen Opel Corsa mit "VS-" Kennzeichen fuhr auf der Tevesstraße nicht weit genug rechts und streifte einen Außenspiegel eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Focus eines 27-Jährigen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Hauptstraße. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei in Blumberg unter der Telefonnummer 07702-419098.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell