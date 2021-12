Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Papiereimerbrand in öffentlicher Toilette (09.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung haben Unbekannte am Donnerstag gegen 17 Uhr auf einer öffentlichen Toilette auf der Rietenstraße begangen. Sie warfen Böller in die Toilette, die einen mit Papier gefüllten Abfallbehälter entzündeten. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich in dem voll gefliesten Toilettenraum nicht ausbreiten konnte, schnell löschen. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 500 Euro.

