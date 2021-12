Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Falsche Impfpässe fliegen in Apotheke auf (08.12.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Gefälschte Impfpässe vorgelegt hat ein Ehepaar in einer Apotheke in Bad Dürrheim am Mittwoch. Ein 59-Jähriger und seine 57-jährige Ehefrau versuchten, mit der Vorlage von gefälschten Impfpässen digitale Zertifikate zu erlangen. Die Fälschungen fielen auf, die Polizei stellte die Ausweise sicher und leitete Ermittlungen gegen das Ehepaar ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell