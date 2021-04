Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auffahrunfall vor Kreisverkehr

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 75-Jähriger am Dienstag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Vredener war gegen 14.35 Uhr auf der Wüllener Straße aus Richtung Wüllen kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Vor dem Kreisverkehr am Krankenhaus musste der Autofahrer verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkte eine 31-Jährige zu spät und fuhr auf. Die Autofahrerin aus Ahaus war ebenfalls in Richtung Ahaus unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 4.500 Euro geschätzt.

