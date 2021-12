Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. TUT) Unbekannter hinterlässt Dellen und Kratzer an BMW (07.12.21)

Spaichingen (ots)

Auf fast 3000 Euro Schaden schätzt die Polizei den Schaden, den ein noch unbekannter Autofahrer am vergangen Dienstag an einem schwarzen BMW hinterlassen hat. Die 1er-Limousine wurde nachmittags beim Aus- oder Einparken entweder auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Europastraße oder bei einer Apotheke am Marktplatz am rechten Kotflügel beschädigt. Bislang liegen der Polizei zu dem Verursacher keine Erkenntnisse vor. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Spaichingen unter Telefon 07424 93180 entgegen.

