Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen (09.12.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz eines Kaufhauses auf der Dieselstraße. Eine 39-Jährige fuhr mit einem Mercedes GLK in Richtung Parkplatzausfahrt, als ein von links aus Richtung einer Tankstelle kommender VW gegen ihr Auto stieß. Obwohl reger Verkehr herrschte, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Seestraße davon, ohne sich um den angerichteten Schaden am GLK in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Der Unfallflüchtige soll einen grauen VW Golf oder Polo gefahren habe. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer oder sein Auto geben können, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

