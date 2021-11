Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Weseler Straße/B58 ist heute Morgen, gegen 7 Uhr, eine 53-jährige Radfahrerin aus Haltern am See verunglückt. Die Frau war mit ihrem Pedelec in Richtung Dorsten unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie plötzlich die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 53-Jährige ins Krankenhaus.

