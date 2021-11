Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Jugendliche fordern Schuhe - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) forderten drei bislang unbekannte Jugendliche Schuhe sowie AirPods und Handy von einem 14-Jährigen aus Haltern am See. Der junge Mann wurde am Busbahnhof von den Dreien angesprochen. Unter Androhung von Schlägen forderten sie ihn auf ihnen die Sachen auszuhändigen. Er setzte sich jedoch zur Wehr und flüchtete von dort in Richtung Holtwicker Straße. Der 14-Jährige erstatte später eine Anzeige bei der Polizei.

Die drei Tatverdächtigen können nur vage beschrieben werden: Alle ca. 15 Jahre alt und trugen Masken; zwei etwas stabiler, einer von schmaler Statur; einer trug einen Fischerhut, ein anderer eine Cappy

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall, verdächtigen Feststellungen oder den drei Unbekannten machen können (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell