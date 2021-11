Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Marler von Unbekannten beraubt

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Brassertstraße/ Gerhard-Hauptmann-Straße kam es am Montagabend, ca. 20 Uhr, zu einem Raub. Ein 23-jähriger Marler erhielt einen Schlag auf den Hinterkopf und ging zu Boden. Am Boden liegend habe ihn einer der drei getreten und ihm die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen. Zudem hätte er mit einem Schlagstock einen Schlag auf die Hände erhalten. Danach seien alle drei in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 23-Jährige erstatte am Folgetag eine Anzeige bei der Polizei. Er war leicht verletzt.

1. Täter (Schlagstock):

ca. 23-24 Jahre, etwa 180-185 cm groß, breiter gebaut, braune Haare. Bekleidung: Schwarze Nike-Sportjacke, schwarze Jogginghose.

2. Täter:

ca. 28-30 Jahre, etwa 180 cm groß, braune kurze Haare. Bekleidung: schwarze Winterjacke mit Taschen in Brusthöhe, schwarze Jogginghose.

3. Täter:

ca. 24 Jahre, etwa 180 cm groß, sportlich schlanke Figur. Bekleidung: schwarzer Jogginganzug.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell