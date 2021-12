Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Baustrahler kokelt Holzdiele an

Rottweil (ots)

Ein heißer Scheinwerfer hat am Donnerstagabend in der Burkardstraße zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Der Strahler war an einem Baugerüst befestigt, das für Malerarbeiten an einer Hausfassade aufgestellt worden war. Offenbar war er zu nah an dem Holzboden des Gerüsts angebracht, so dass die Hitzeabstrahlung des Scheinwerfers ausreichte, das Holz zum Kokeln zu bringen. Ein Brand brach zum Glück aber nicht aus. Die Feuerwehr Rottweil, die mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen anrückte, durchtrennte das Holzbrett und löschte es ab. Der entstandene Schaden ist gering.

