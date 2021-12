Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36287 Breitenbach a. Herzberg OT Machtlos. In der Zeit von Donnertag, d. 09.12.2021, 19.30 Uhr bis Freitag, d.10.12.21, 06.10 Uhr, kam es in der Straße Am Süffen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen befuhr vermutlich ein Lkw aus der Friedhofstraße kommend die Straße Im Süffen in Richtung Feldgemarkung. Während der Fahrt durch die genannte Straße streifte dieser im Vorbeifahren bzw. beim Rückwärtsfahren einen abgestellten Pkw, Audi A 6, schwarz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 - 932 - 0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Samstag, d. 11.12.2021, parkte ein Kleinbus, VW Caravelle, aus dem Schwalm-Eder-Kreis, gegen 11.30 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich Am Markt 30-31. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, wie eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw beim Fahren in eine Parklücke das genannte stehende Fahrzeug touchierte und beschädigte. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 750,- Euro.

In Folge der eingeleiteten Ermittlungen konnte eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

