Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Versuchter Diebstahl aus Kirchengebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Bebra - Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag (26.11.) in ein Vereinsheim bei einem Anglerteich in den Fuldawiesen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten das Gebäude. Sie stahlen zwei Kettensägen der Marken Makita und Husqvuarna mit Ersatzketten sowie mehrere Getränkekisten. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 750 Euro, der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Kirchengebäude

Friedewald - Zwischen Sonntag (21.11.) und Samstag (27.11.) begaben sich Unbekannte in ein Kirchengebäude in der Motzfelder Straße. Dort brachen die Täter ein Vorhängeschloss einer Metallkiste auf, die auf einer Empore stand. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

