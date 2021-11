Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Vereinsheim - Dieseldiebstahl aus Sattelschlepper - Handy und Geldbörse geraubt - Fahrraddiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Vereinsheim

Gemünden (Felda)/Burg-Gemünden - In der Ohmstraße beschädigten Unbekannte zwischen Mittwoch (17.11.) und Samstagabend (20.11.) eine Toilettentür eines öffentlichen Gebäudes. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl aus Sattelschlepper

Alsfeld/Eifa - In der Nacht auf Freitag (26.11.) stahlen Unbekannte auf dem Rastplatz an der A5, Fahrtrichtung Nord, mehrere hundert Liter Diesel im Wert von circa 900 Euro aus dem Tank eines Sattelschleppers. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy und Geldbörse geraubt

Schotten - In einer Parkanlage in der Vogelsbergstraße raubten Unbekannte am Freitagabend (26.11.), gegen 21.15 Uhr, das Handy und die Geldbörse eines 29-Jährigen aus Zwickau. Die beiden Täter hielten den 29-Jährigen fest und forderten die Herausgabe des Portemonnaies. Der Zwickauer folgte der Aufforderung, woraufhin die Täter mit dem Diebesgut unerkannt in Richtung Innenstadt flüchteten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide waren männlich, 180 cm bis 190 cm groß, dunkel bekleidet und trugen einen blauen Mund-Nase-Schutz. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Alsfeld - In der Schillerstraße stahlen Unbekannte am 18. November ein Fahrrad der Marke Bulls. Das Zweirad im Wert von circa 250 Euro stand hinter dem Haus einer Musikschule und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell