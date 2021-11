Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW prallt auf winterglatter Fahrbahn in Leitplanke - eine schwer verletzte Person

Bebra (ots)

BEBRA-ASMUSHAUSEN. Am Samstag, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Eschwege mit seinem PKW die Bundesstraße 27, aus Richtung Bebra kommend, in Richtung Cornberg. In Höhe Asmushausen verlor er dabei auf winterglatter Fahrbahn, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die linke Leitplanke, schleuderte von dort zurück auf seinen Fahrstreifen und kam schließlich auf diesem in entgegengesetzte Richtung zum Stillstand. Der, allein in seinem Fahrzeug befindliche, Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. An dem PKW sowie der Leitplanke entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 4.000 Euro. Der PKW war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

