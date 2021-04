Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: Unbekannte versuchten Haustüre aufzuhebeln

Bonn (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag (25.04.2021) in ein Einfamilienhaus im Bodelschwinghweg einzubrechen.

Am Sonntagvormittag stellte ein Bewohner Hebelspuren an seiner Haustüre fest. Er hatte in der Nacht zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr verdächtige Geräusche im Eingangsbereich wahrgenommen, diese aber keinem Einbruchgeschehen zugeordnet. Nach bisherigen Feststellungen versuchten die Unbekannten zur Tatzeit erfolglos, die Türe aufzubrechen. Die Räume wurden nicht betreten. Anschließend flüchteten die Einbrecher unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell