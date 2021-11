Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden

Samstag, 27.11.2021, gg 15.08 Uhr 36269 Philippsthal - Harnrode, Werrastraße

Ein 25-jähriger Kraftfahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes Benz Citan die Werrastraße in Richtung Heringen, als ein entgegenkommender schwarzer SUV sein Fahrzeug streifte und den linken Außenspiegel beschädigte. Der Fahrer des SUV entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien bekannt zu geben. An dem Fahrzeug des 25-jährigen Fahrers aus dem Burgenlandkreis entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet um Hinweise unter 06621-9320 ..........................................................

Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden

Mittwoch, 24.11.2021 zw. 11:00 Uhr und 11:15 Uhr

36251 Bad Hersfeld, Grüner Weg 82

In dem oben genannten Zeitraum stieß ein Sattelzug mit seinem Aufbau gegen eine Grundstücksmauer. Der Sattelzug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet um Hinweise unter 06621-9320

gefertigt:

BOHLE, PHK Dienstgruppenleiter Polizeistation Bad Hersfeld (E31/Ra)

