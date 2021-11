Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3330, Kleinsassen - Oberbernhards

Kleinsassen (ots)

Am Samstag, dem 27.11.2021 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 3330 zwischen Kleinsassen und Oberbernhards ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und einem Gesamtschaden in Höhe von 40000 EUR. Der Fahrer eines VW Golf geriet auf winterglatter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr. Hier stieß er seitlich gegen einen mit zwei Personen besetzten Ford Kuga. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark deformiert. Der 50-jährige Fahrer des Ford Kuga musste durch Mitglieder der Feurwehren Hofbieber und Kleinsassen aus dem Fahrzeug befreit werden. Seine 84-jährige Beifahrerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden.

gefertigt: Polizeistation Hilders - Hörl, PHK (E31/Ra)

