POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Samstag, 27.11.2021, gg 13:00 Uhr 36269 Heringen, L3255, Friedewald - Herfa

Ein 35-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem VW Caddy die Verlängerung der Straße Am Trenkgarten und wollte nach rechts auf die L3255, Friedewald - Herfa, einbiegen. Hierbei übersah den vorfahrtberechtigten Kleinbus der Feuerwehr Heringen und es kam zu Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 35-jährige Mann aus Rotenburg wurde leicht verletzt.

