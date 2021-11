Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW bei Greifswald mit 2 verletzten Personen

Greifswald (ots)

Am Dienstag, den 03.11.2021 gegen 07:45 Uhr, kam es zwischen Greifswald und Neuenkirchen, auf der Stralsunder Landstraße, auf Grund des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 69-jährige Fahrerin eines PKW Peugeot die Stralsunder Landstraße in Richtung Greifswald. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Fahrerin des Peugeot zwischen Neuenkirchen und Greifswald nach links von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Ein aus Greifswald kommender und in Richtung Stralsund fahrender, 34 Jahre alter Fahrzeugführer eines PKW Opel versuchte dem ihm entgegenkommenden Peugeot noch auszuweichen. Im Zuge des Ausweichmanövers fuhr der Fahrzeugführer seitlich gegen eine Laterne, konnte jedoch den Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Peugeot nicht mehr verhindern, sodass beide Fahrzeuge frontal kollidierten.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer des PKW Opel und die unfallverursachende Fahrerin des PKW Peugeot schwer verletzt und durch Rettungskräfte in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht.

Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstanden, beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Die Stralsunder Landstraße zwischen Greifwald und Neuenkirchen war für ca. 30 Minuten halbseitig gesperrt.

Alle beteiligten Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell