Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Kiosk

Verkehrsunfallflucht

Brodenbach (ots)

In der Nacht vom 08.03.2021 auf den 09.03.2021 wurde zum wiederholten Mal mit brachialer Gewalt in einen Kiosk in Brodenbach eingebrochen. Ein Garagentor, welches den Eingangsbereich zum Verkaufsraum abschließt, wurde von unbekannten Tätern aufgedrückt. Ein davor stehender PKW wurde hierbei durch das hochschwingende Tor beschädigt. Somit gelangten die Einbrecher in das Innere des Kiosks und entwendeten diverse Tabakwaren. Da in unmittelbarer Nähe, am Morgen des 09.03.2021, gegen 03:50 Uhr, ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Bruchsteinmauer prallte und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte, kann ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brodenbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell